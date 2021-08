Der SCR Altach ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Innenverteidiger Pape-Alioune Ndiaye verpflichtet. Der 23-Jährige unterschreibt bis Sommer 2023, mit Verlängerungs-Option. Das gibt der Bundesliga-Klub aus Vorarlberg am Donnerstagnachmittag bekannt.

Der 23-jährige Franzose, der auch den senegalesischen Pass besitzt, stand zuletzt in der ersten Ukrainischen Liga bei Vorskla Poltava unter Vertrag. Für den Tabellenfünften der abgelaufenen Premier Liga-Saison bestritt Ndiaye in zwei Saisonen 40 Pflichtspiele.

Der 2,03 m große Linksfuß wurde in der Akademie des französischen Zweitligisten FC Valenciennes ausgebildet, wo er unter anderem mit Ex-Red Bull Salzburg-Akteur und Jahrgangs-Kollege Dayot Upamecano (Anm. jetzt FC Bayern München) zusammenspielte. Nach Stationen in Italien und Spanien wechselte Ndiaye im Sommer 2019 in die Ukraine.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach, sagt: „Wir verpflichten mit Pape-Alioune Ndiaye einen Innenverteidiger, der sich in seinen jungen Jahren bereits auf Erstliga-Niveau behaupten konnte, aber noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Er strahlt durch seine beeindruckende Körpergröße eine enorme Präsenz aus, bringt aber auch die technischen und physischen Fähigkeiten mit, die wir auf der Innenverteidiger-Position gesucht haben. Wir wollen ihm nun das Umfeld bieten, um sein Potential voll abrufen zu können.“

Pape-Alioune Ndiaye, der diese Woche erfolgreich die Medizinchecks absolvierte, meint: „Ich sehe den Wechsel nach Altach als nächsten Schritt in meiner Entwicklung. Alles, was ich bislang gehört und gesehen habe, zeigt mir, dass der Verein sehr professionell geführt ist. Mein Ziel ist es, mich möglichst schnell in die Mannschaft zu integrieren und meine Qualitäten einzubringen. Ich freue mich auf den Start mit meinen neuen Kollegen und werde hoffentlich bald die Möglichkeit haben, mich den Fans im Stadion zu präsentieren.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach