Die gesamte Mannschaft des FC Red Bull Salzburg hat heute gemeinsam im Trainingszentrum in Taxham die Auslosung der Gruppenphase der Champions League verfolgt. Schlussendlich wurde Österreichs Serienmeister in die Gruppe G gelost, wo mit LOSC Lille, FC Sevilla und VfL Wolfsburg weniger große Namen auf die Bullen warten. Wenn jedoch alles perfekt läuft, könnten die Salzburger womöglich erstmals in der Königsklasse überwintern.

Als das Los mit der Aufschrift "FC Salzburg" gezogen wurde, wurde vor dem Fernsehr gejubelt. Auch über die Gegner in Gruppe G zeigten sich die Salzburger erfreut.

Die Reaktion der Bullen im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot