Der FC Salzburg blickte am Donnerstagabend gespannt nach Istanbul, wo die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase stattgefunden hat. Die Bullen wurden aus dem dritten Lostopf gezogen und landeten in der Gruppe G, wo es gegen Lille, Sevilla und Wolfsburg geht. Die großen Namen blieben also aus, die Vorfreude auf die Gruppenphase ist dennoch sehr groß.

Statements zu den Gegnern

Christoph Freund: „In unserer Gruppe G sind jetzt nicht die ganz großen Namen dabei. Aber wir spielen mit Lille gegen den aktuellen französischen Meister. Der FC Sevilla ist eine internationale Topmannschaft, die in den UEFA-Bewerben regelmäßig für Furore sorgt. Und mit Wolfsburg treffen wir auf einen sehr starken deutschen Bundesligisten. Insgesamt ist die Gruppe sehr interessant, wo viel möglich ist. Aber wir wissen auch, dass wir gegen sehr starke Mannschaften spielen.“

Matthias Jaissle: „Auch wenn die ganz ganz großen Namen in unserer Gruppe fehlen, so ist der Respekt vor diesen starken Klubs da. Für uns geht es ja darum, dass wir uns mit den Besten in Europa messen wollen. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit und ich freue mich auf die anstehenden Spiele. Ich bin sehr gespannt, wie es unsere junge Truppe in der Champions League machen wird.“

Zlatko Junuzovic: „Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Gruppe. Wir freuen uns darüber, dass wir wieder dabei sind, weil wir uns das hart erarbeitet und auch verdient haben. Man hat es gestern an den Reaktionen in Bröndby gemerkt, wie erleichtert jeder Einzelne von uns war, dass wir wieder in der Champions League spielen können. Wir wissen um unsere Stärke und Qualität. Wir wissen aber auch, was uns da erwartet und wie stark die Gegner sind. Wir können uns da mit den Besten messen und darauf freuen wir uns. Ich bin der Meinung, mit unserer Qualität und Energie ist auf jeden Fall etwas zu holen."

Video: Die gesamte Pressekonferenz von Red Bull Salzburg nach der Auslosung

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images