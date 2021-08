Der LASK hat am Donnerstag mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen St. Johnstone den Einzug in die Gruppenphase der Conference League fixiert. Husein Balic und Marko Raguz trafen in der Schlussphase und ließen die Linzer Athletiker jubeln. Kurz nach dem 0:1 durch Balic sorgte jedoch ein Schotte für die kurioseste Aktion des Spiels.

David Wotherspoon flog nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz, nachdem er Florian Flecker in der 76. Minute aus dem Nichts den Ellbogen ins Gesicht gestreckt hat. Der LASK-Kicker ging sofort zu Boden, David Wotherspoon machte sich auf den Weg in die Kabine.

Die unnötige Aktion im Video

WATCH: David Wotherspoon sees red just minutes after being introduced!



Click below to watch live⤵️ — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 26, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot