Während Rapid und Sturm in der Europa League um Punkte für Österreich kämpfen werden, geht der LASK in der neugeschaffenen Europa Conference League an den Start. Die Linzer setzten sich im Playoff gegen den schottischen Klub FC St. Johnstone durch. Die Auslosung der Gruppenphase findet am heutigen Freitag um 13:30 Uhr statt. Der LASK wird aus dem ersten Lostopf gezogen.

Die Topfeinteilung für die ECL-Auslosung

Topf 1: AS Roma, Tottenham, FC Basel, FC Kopenhagen, Slavia Prag, KAA Gent, AZ Alkmaar, LASK

Topf 2: Feyenoord Rotterdam, Qarabag Agdam, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Stade Rennes, Partizan Belgrad, CFR Cluj, Zorya Luhansk

Topf 3: Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse Arnheim, Slovan Bratislava, FK Jablonec, Alashkert, Flora Tallinn, Kairat Almaty

Topf 4: Lincoln Red Imps, Randers FC, Anorthosis Famagusta, Omonia Nikosia, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bödo/Glimt, NS Mura

Spieltermine

Spieltag 1: 16. September

Spieltag 2: 30. September

Spieltag 3: 21. Oktober

Spieltag 4: 4. November

Spieltag 5: 25. November

Spieltag 6: 9. Dezember

Anstoßzeiten sind 18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr.

Die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale.

Die Gruppenzweiten ziehen in die K.o.-Runden-Play-offs ein, wo sie auf die Teams treffen, die in der Gruppenphase der UEFA Europa League Platz 3 belegt haben.

