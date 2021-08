Der LASK hat dank eines 2:0-Auswärtssieges im Playoff-Rückspiel gegen den FC St. Johnstone den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League fixiert und steht damit zum dritten Mal in Folge in einer Gruppenphase eines internationalen Bewerbs. Der Erfolg gegen die robusten und aggressiven Schotten war jedoch ein hartes Stück Arbeit.

„ Eine sehr, sehr gute und reife Leistung"

„Es war das erwartet hochintensive Spiel in einem Hexenkessel. Wir haben den Fight angenommen, extrem gut dagegengehalten, das Spiel über weite Strecken kontrolliert und am Ende den verdienten Sieg eingefahren. Zum dritten Mal in Folge sind wir nun in einer europäischen Gruppenphase mit dabei - das ist ein richtig großer Erfolg, den nur wenige österreichische Vereine vorweisen können - und der LASK ist jetzt einer davon", resümierte LASK-Coach Dominik Thalhammer.

Alexander Schlager, der sein Tor sauber halten konnte, lobte die Teamleistung: „Eine sehr, sehr gute und reife Leistung. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und waren von Beginn an präsent. Die erste Halbzeit war sehr umkämpft, obwohl wir gut im Spiel waren. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, wenn wir die Intensität hochhalten und auf unserem Spiel draufbleiben, es dann nur eine Frage der Zeit ist, bis wir ein Tor schießen. Ich bin sehr happy, dass wir den Schritt als Mannschaft gemacht haben."

Raguz: "Einzug in die Conference League gibt einen enormen Boost für den Verein"

Joker Husein Balic, der das 1:0 erzielte und den Elfmeter zum 2:0 herausholte, meinte nach dem Spiel: "Es war in der ersten Halbzeit dasselbe Spiel wie im Hinspiel. Wir haben gewusst, dass viele hohe Bälle kommen und wussten aber auch, dass wir mehr Qualität haben, wenn wir den Ball flach halten. Es war ein Knackpunkt, dass die Null so lange gestanden ist. Nach dem Tor haben sie nicht mehr nachlegen können. Im Endeffekt war es eine harte Partie, in der wir uns durchgesetzt haben."

Marko Raguz, der Torschütze zum 2:0 für den LASK, betonte: "Der Einzug in die Conference League gibt einen enormen Boost für den Verein. In so einem Spiel Verantwortung zu übernehmen, das ist meine Aufgabe. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich der Mannschaft heute helfen habe können."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal