Leo Greiml hat sich endlich belohnt: Der 20-jährige Innenverteidiger, der seit längerer Zeit konstant gute Leistungen bringt, erzielte gestern im EL-Playoff-Rückspiel gegen Zorya Luhansk seinen ersten Treffer für die Kampfmannschaft des SK Rapid Wien. Mittlerweile hat der gebürtige Horner 46 Pflichtspiele für die Grün-Weißen absolviert.

Leo Greiml: "Für mich als 20-jähriger Bursch gibt es nichts Geileres als in der Europa League zu spielen"

Spätestens nach dem Treffer von Leo Greiml zum 0:2 in der 15. Minute war klar, dass die Hütteldorfer zum neunten Mal in der Gruppenphase der Europa League dabei sein werden: "Die ganze Phase, die wir von der 1. Runde an durchgemacht haben, war sehr intensiv. Ich bin glücklich, dass wir uns für die Gruppenphase im Europacup qualifiziert haben. Wir haben gewusst, dass Luhansk eine richtig gute Mannschaft hat, das haben sie auch gezeigt in den zwei Spielen. Wir haben in Wien 3:0 gewonnen und sind hier richtig gut gestartet und mit 2:0 in Führung gegangen. Dann war es eigentlich schon klar, dass wir weiterkommen. Für mich als 20-jähriger Bursch gibt es nichts Geileres als in der Europa League zu spielen, außer natürlich in der Champions League, und die wird auch noch kommen", sagte der Premieren-Torschütze aus dem Waldviertel.

Kühbauer: "Bei diesem Gesamtscore stellt sich nicht die Frage, wer die bessere Mannschaft war"

Rapid-Coach Didi Kühbauer sprach von einer Top-Leistung: "Wir haben vom Start weg das durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben, und hatten mit der schnellen 2:0-Führung auch einen guten Spielverlauf. Bei diesem Gesamtscore stellt sich nicht die Frage, wer die bessere Mannschaft war."

Marco Grüll, der Torschütze zum 0:1, resümierte: "Die Freude ist groß, dass wir es geschafft haben. Gesamt gesehen war es im Finish schon entschieden, aber wir wollten die Partie auch unbedingt gewinnen, das haben wir mit ein bisschen Glück am Schluss geschafft. Über weite Strecken haben wir aber souverän agiert. Bei meinem Tor war der Winkel nicht sonderlich super, ich habe aber gesehen, dass der Tormann ein bisschen im langen Eck steht, deshalb habe ich den Ball mit dem Spitz ins kurze Eck geschossen. International zu spielen ist eine sehr geile Erfahrung."

von Ligaportal, Foto: IMAGO / Ukrinform