Der LASK ist die erste österreichische Mannschaft, die an der neugeschaffenen UEFA Europa Conference League teilnehmen wird. Bei der heutigen Auslosung der Gruppenphase in Istanbul wurden die Linzer noch dazu als allererste Mannschaft gezogen und in die Gruppe A gelost. Dort treffen die Oberösterreicher auf Maccabi Tel Aviv, FC Alaschkert und HJK Helsinki.

Der erste Spieltag der Gruppenphase findet am Donnerstag, den 16. September statt. Der genaue Spielplan wird bis Samstag vonseiten der UEFA fixiert und kommuniziert.

Mit Maccabi Tel Aviv treffen die Schwarz-Weißen auf den Vorjahreszweiten aus Israel. Maccabi blieb in der laufenden Conference-League-Qualifikation ungeschlagen, schaltete FK Sutjeska Niksic (Montenegro), Spartak Trnava (Slowakei) und Shakhter Karaganda (Kasachstan) aus.

Der FC Alaschkert ist der erste armenische Europacup-Teilnehmer überhaupt, in der Vorsaison feierte der Verein seinen vierten Meistertitel. Alashkert scheiterte in der 2. Runde der CL-Quali an Sheriff Tiraspol, ehe die Armenier in der 3. Runde der EL-Quali Kairat Almaty eliminierten. Im Playoff setzte es dann aber das knappe Aus gegen die Glasgow Rangers.

HJK Helsinki finalisiert die Gruppe A. Der finnische Rekordmeister scheiterte im Europa-League-Play-Off an Fenerbahce Istanbul (0:1, 2:5) und startet daher in der UEFA Europa Conference League.

Cheftrainer & Sportdirektor Dominik Thalhammer sagt zu der Auslosung: „Uns stehen Spiele gegen interessante Mannschaften bevor - mit Tel Aviv und Helsinki sind zwei Rekordmeister mit dabei, hinzu kommt mit Alaschkert ein unbekannterer Gegner. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen intensiv mit unseren Gruppengegnern auseinandersetzen und freuen uns schon auf tolle Europacup-Nächte im Herbst 2021."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal