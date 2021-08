Zum dritten Mal nach 2009/10 und 2020/21 stehen heuer wieder vier österreichische Teams in den internationalen Gruppenphasen. Mit dem FC Red Bull Salzburg in der Champions League, dem SK Rapid Wien und dem SK Sturm Graz in der Europa League sowie dem LASK in der Conference League ist Österreich in allen Klubbewerben der UEFA vertreten.

Überhaupt gibt es nur sechs Nationen, die mit mehr Teilnehmern im internationalen Geschäft an den Start gehen: die Top-5-Ligen Europas, die bereits durch ihre Fixplätze mehr Starter ins Rennen schicken und die Niederlande.

In der UEFA 5-Jahreswertung entwickelt sich Österreich seit dem Tiefststand Mitte der 00er-Jahre kontinuierlich nach oben und steht nun im heiß umkämpften Spitzenfeld unterhalb der Top-5. In der aktuellen Momentaufnahme haben die Bundesliga-Klubs mit dem 8. Platz eine historische Bestmarke erreicht, auf der man zuletzt vor 34 Jahren nach der Saison 1986/87 gestanden hat.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer freut sich sehr: „Herzliche Gratulation an unsere aktuellen Europacup-Starter und auch an alle Klubs, die in den vergangenen Jahren wichtige Punkte für Österreich gesammelt haben. Dass wir zum zweiten Mal in Folge vier Klubs in den europäischen Gruppenphasen dabei haben, ist ein starkes Zeichen. Dass wir nach derzeitigem Stand in der 5-Jahreswertung mit dem 8. Platz auch den besten Platz seit 34 Jahren einnehmen, zeigt, welch hohe sportliche Qualität bei den Bundesliga-Klubs vorhanden ist.“

Österreich hat dadurch äußerst gute Chancen, den Champions-League-Fixplatz des Meisters auch für 2023 zu sichern. In der Saison 2022/23 steht der Bundesliga-Meister fix in der CL-Gruppenphase. Damit dies auch in der Saison 2023/24 so bleibt, muss Österreich die Spielzeit 21/22 unter den Top zehn abschließen.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images