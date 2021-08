In Istanbul fand heute Mittag um 12 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League 2021/22 statt. Aufgrund der neu eingeführten UEFA Conference League treten heuer erstmals nur 32 Mannschaften in der Gruppenphase gegeneinander an. Rapid Wien war in diesem Jahr im vierten Lostopf vertreten und wurde in Gruppe H zu Dinamo Zagreb, KRC Genk und West Ham United gelost.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sagt zur Auslosung: „Wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass wir uns für die Gruppenphase qualifiziert haben. Mit der Auslosung sind wir auch sehr zufrieden, weil unsere Gruppengegner allesamt attraktive und starke Mannschaften sind, auf die sich unsere Fans freuen können. Wir sind in der Gruppe mit Sicherheit Außenseiter und nicht Favorit. Unser Ziel ist es, am Limit zu spielen und uns zu präsentieren in Europa.

Cheftrainer Didi Kühbauer meint: „Es ist alles andere als eine leichte Gruppe, dennoch freuen wir uns auf die bevorstehenden Spiele. Wir werden alles daran setzen, dass wir die Gruppenphase überstehen. West Ham ist für mich persönlich der Favorit, dennoch wird es in jedem Spiel auf die Tagesverfassung ankommen.“

Kapitän Maximilian Hofmann über die bevorstehenden Gruppenspiele: „Es ist eine richtig spannende aber zugleich auch schwierige Gruppe. Wir messen uns gerne gegen die bestmöglichen Mannschaften, deshalb wollten wir auch unbedingt in die Gruppenphase einziehen. Ich glaube vor unseren eigenen Fans können wir jeden Gegner schlagen, dass haben wir international schon einige Male unter Beweis gestellt. Wenn es uns gelingt über uns hinaus zu wachsen, dann ist in dieser Gruppe alles möglich für uns."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal