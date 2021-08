Die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Europa League in Istanbul bescherte dem SK Sturm Graz am Freitag eine absolute Hammer-Gruppe. Mit dem AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad treffen die Steirer auf Teams aus drei internationalen Topligen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zur Auslosung: "Es ist eine Hammergruppe mit Topteams aus Frankreich, Holland und Spanien. Wir haben trotzdem große Freude mit der Gruppe obwohl es sportlich schwierig wird. Ich habe aber großes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir auch aus dieser Gruppe etwas mitnehmen."

Cheftrainer Christian Ilzer sagt: "Das ist eine Hammergruppe mit richtig großen Namen und drei Traditionsvereinen im europäischen Fußball. Sportlich ist das eine extrem schwere Gruppe, aber wir freuen uns auf diese sehr große Herausforderung. Ich bin wirklich schon gespannt, wie wir uns in dieser Gruppe schlagen."

Jakob Jantscher betont: "Wir werden nicht vom Weg, wie wir Fußball spielen abweichen, auch wenn das große Namen sind. Wir werden alles versuchen, um Punkte für uns und für Österreich zu holen."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller