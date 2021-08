Wenige Tage nach dem erfolgreichen Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League gastiert der FC Red Bull Salzburg in der 6. Runde der Bundesliga beim TSV Hartberg. Die Bullen haben in der laufenden Saison alle Pflichtspiele gewonnen und führen die Tabelle der heimischen Meisterschaft einmal mehr souverän an. Hartberg hingegen wartet seit vier Partien auf einen vollen Erfolg, hat gegen den Serienmeister aber nichts zu verlieren.

Kurt Russ: "Es ist geil Salzburg zuzusehen, aber noch geiler uns zuzuschauen"

„Über Salzburg brauchen wir nicht viel reden. Ein ganz starker Gegner, der bis jetzt noch nichts verloren hat. Es wird daher sehr schwierig für uns werden, aber wir spielen zuhause, vor unseren Fans und wollen unbedingt was holen. Wir haben einen guten Spielplan und ich hoffe, wir können diesen umsetzen. Wir dürfen in diesem Spiel nicht nur die großen Sachen sehen, sondern müssen auch auf die Kleinigkeiten aufpassen. Wir müssen sehr eng stehen aber trotzdem nach vorne spielen, damit Salzburg merkt, dass es nicht so einfach wird. Ich hoffe natürlich auch, dass viele Fans ins Stadion kommen. Es ist geil Salzburg zuzusehen, aber noch geiler uns zuzuschauen", sagt Hartberg-Coach Kurt Russ.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle warnt vor den Oststeirern: „Natürlich freuen wir uns sehr, dass wir den Einzug in die Champions League geschafft haben. Aber jetzt gilt wieder unsere volle Konzentration der Liga und unserem nächsten Spiel in Hartberg. Die Hartberger haben in dieser Saison in jedem Spiel gezeigt, dass sie schwer zu schlagen sind. Wir werden nicht den Fehler machen und sie unterschätzen."

