Zum 333. Mal duellieren sich heute der FK Austria Wien und SK Rapid Wien in einem Wiener Derby. Die Veilchen liegen nach fünf Bundesliga-Runden auf dem letzten Tabellenplatz und benötigen dringend den ersten Sieg. Rapid wiederum blickt auf einen sehr durchwachsenen Saisonstart zurück, liegt aktuell auf Platz fünf.

Kühbauer: "Austria ist besser, als sie im Moment dasteht"

Bei der Austria bewahrt man trotz des Horror-Tabellenplatzes die Ruhe: "Der Platz täuscht, die Leistungen waren weit besser als die Ergebnisse. Es geht darum, die Einzelspieler zu verbessern und die Mannschaft zu entwickeln. Das scheint zu gelingen", sagt Trainer Manfred Schmid.

Der Trainer der Veilchen erinnert sich an die jüngste Leistung seiner Mannschaft gegen Sturm Graz: "Wir müssen unseren Fokus und die Konzentration über das gesamte Spiel halten. In Graz ist uns das über weite Strecken gut gelungen, kurz nach der Pause hatten wir aber eine Phase, in der wir das Spiel komplett verlieren können. Das darf uns nicht passieren", weiß Schmid.

Die Hütteldorfer sind seit vier Ligapartien gegen den Erzrivalen ungeschlagen. Davon endeten aber auch drei Partien mit einem Remis. Didi Kühbauer gibt für das Derby eine klare Devise aus: "Es ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir am Sonntag die Leistung wie gegen Luhansk annähernd bringen können, dann sind die Karten ganz gut", so Kühbauer. In der Ukraine zeigten die Hütteldorfer eine der stärksten Leistungen in der bisherigen Saison, die letztlich mit dem souveränen Einzug in die Gruppenphase der Europa League gekrönt wurde.

Der Respekt vor der Austria ist aber definitiv da: "Ich denke, die Mannschaft ist gut. Man sieht, dass sie in den letzten Wochen immer besser gespielt haben. Es wäre von uns nicht das Beste aufgrund der Tabellensituation zu glauben, wir fahren dort hin und haben ein leichtes Spiel. Ich glaube, dass die Mannschaft besser ist, als sie im Moment dasteht", ist Kühbauer überzeugt.

Video: Rapid-Fans marschieren gemeinsam zum 333. Wiener Derby

