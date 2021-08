Am heutigen Sonntag gastiert der LASK bei der SV Ried. Es ist das erste Oberösterreich-Derby in der Bundesliga seit vier Jahren mit Zuschauern. Die Vorfreude auf das brisante Duell ist groß: Die Rieder peilen auch im dritten Heimspiel in dieser Saison einen vollen Erfolg an. Der LASK wiederum holte sich mit dem Einzug in die Conference League eine breite Brust, hat aber auch Personal-Sorgen.

Heraf: "In einem Derby ist immer alles möglich"

Andreas Heraf: "Die Emotion ist extrem hoch, das merke ich im Umfeld. Ich hoffe, dass der Funke überspringt und wir um jeden Meter fighten", sagt der Coach der Rieder. "Wir sind sicher nicht die Favoriten. Wir spielen aber zuhause und in einem Derby ist immer alles möglich. Es wird ein intensives Spiel. Ich hoffe, dass die Überraschung, dass der Kleine gegen den Großen gewinnt, am Sonntag auch passiert", so Heraf weiter.

Stefan Nutz weiß, worauf es in einem Derby ankommt: "Wir müssen wieder aktiv und mutig spielen, damit wir die Zuschauer von der ersten Sekunde an hinter uns haben und sie uns pushen. Wir müssen zu 100 Prozent in die Zweikämpfe gehen, dann wird es für den LASK kein angenehmer Nachmittag."

LASK-Coach Dominik Thalhammer sagt: „Wir kehren mit einem großen Motivationsschub aus Schottland heim und brennen schon auf das Derby am Sonntag. Es wird wie schon am Donnerstag viel Kampfgeist und Überzeugung brauchen, um den Sieg einzufahren. Jeder von uns muss an sein Limit gehen – dann können wir unseren Fans auch im Derby einen Sieg schenken.“

