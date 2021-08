Vor der ersten Länderspielpause dieser Saison geht es für Tabellenführer FC Red Bull Salzburg noch in die Steiermark, wo am Samstag das Duell mit dem TSV Hartberg ansteht. Das Spiel wird um 17 Uhr angepfiffen. Die Bilanz spricht klar für die Bullen: Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis).

Matthias Jaissle über das Duell mit den Steirern: „Natürlich freuen wir uns sehr, dass wir den Einzug in die Champions League geschafft haben. Aber jetzt gilt wieder unsere volle Konzentration der Liga und unserem nächsten Spiel in Hartberg. Die Hartberger haben in dieser Saison in jedem Spiel gezeigt, dass sie schwer zu schlagen sind. Wir werden nicht den Fehler machen und sie unterschätzen."

Bernardo sagt: „Selbstvertrauen und positive Stimmung sind bei uns jetzt auf jeden Fall genug vorhanden. Aber allein damit werden wir gegen Hartberg sicher nicht gewinnen. Wir dürfen auf unsere Tugenden nicht vergessen und müssen sehr konzentriert an die Sache herangehen, denn wir wollen mit einem weiteren Sieg in die Länderspielpause gehen.“

Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen verletzungsbedingt. Noah Okafor ist aufgrund einer Adduktorenverletzung nicht einsatzbereit.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal