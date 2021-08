Am morgigen Samstag (17 Uhr) empfängt der TSV Hartberg den Serienmeister und frischgebackenen Champions League Gruppenphasen-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg. Die Oststeirer holten am vergangenen Sonntag einen Punkt gegen den LASK und liegen in der Tabelle aktuell auf Rang zehn. Die Bullen kommen als makelloser Tabellenführer nach Hartberg.

Stimmen vor dem Spiel

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ sagt vor dem Heimspiel gegen die Bullen: „Über Salzburg brauchen wir nicht viel reden. Ein ganz starker Gegner, der bis jetzt noch nichts verloren hat. Es wird daher sehr schwierig für uns werden, aber wir spielen zuhause, vor unseren Fans und wollen unbedingt was holen. Wir haben einen guten Spielplan und ich hoffe, wir können diesen umsetzen. Wir dürfen in diesem Spiel nicht nur die großen Sachen sehen, sondern müssen auch auf die Kleinigkeiten aufpassen. Wir müssen sehr eng stehen aber trotzdem nach vorne spielen, damit Salzburg merkt, dass es nicht so einfach wird. Ich hoffe natürlich auch, dass viele Fans ins Stadion kommen. Es ist geil Salzburg zuzusehen, aber noch geiler uns zuzuschauen!“

Mittelfeldspieler Matija Horvat, der zuletzt einen Treffer gegen den LASK erzielte, meint: „Es wird ein sehr schweres Spiel. Wir wissen über die Qualität der Salzburger, die klarer Favorit sind. Wir dürfen uns aber trotzdem nicht verstecken und müssen versuchen mit allen Mitteln dagegenzuhalten. Wir wollen aggressiv auftreten, ihnen alles abverlangen aber auch versuchen nach vorne zu spielen, Fußball zu spielen und die Bälle nicht nur blind wegschießen. Wir müssen von Beginn an voll konzentriert sein, denn jeder kleinste Fehler kann von Salzburg bestraft werden.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal