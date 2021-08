Die WSG Tirol trifft am Samstag in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf Austria Klagenfurt. In den ersten fünf Runden holten die Wattener stets ein Unentschieden. Ziel der bislang noch ungeschlagenen, aber auch sieglosen Tiroler ist es, nun endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.