Der FK Austria Wien wird das 333. Wiener Derby am Sonntag als Tabellenletzter in Angriff nehmen. Nichtsdestotrotz blicken die Verantwortlichen der Veilchen dem Duell gegen den Erzrivalen mit positiven Gefühlen entgegen. "Es ist kurios: Einerseits sind wir nach fünf Runden auf dem letzten Platz, was natürlich nicht unser Anspruch ist und womit wir alle nicht zufrieden sind. Andererseits sind es die guten Leistungen der letzten Wochen, die mich positiv stimmen", sagte Trainer Manfred Schmid am Freitag.

Auch Manuel Ortlechner sieht die zuletzt gezeigten Leistungen der Mannschaft positiv und ärgert sich umso mehr über den aktuellen Tabellenstand: "Es ist paradox und der Blick auf die Tabelle macht mich ehrlich gesagt wütend, weil ich der Meinung bin, dass sich die Gruppe für ihre Arbeit nicht belohnt hat. Ich bekomme mit, was unter der Woche hier passiert, es wird wahnsinnig hart und intensiv gearbeitet. Es hat sich im Sommer rund um die Mannschaft sehr viel getan, weshalb ein nicht unwesentlicher Findungsprozess stattfindet, der sich jetzt in die Endphase begibt", führte der Sportdirektor der Veilchen aus.

Über die Unterstützung der Fans zeigt sich Ortlechner begeistert: "Ich finde es grandios, dass die Fans trotz der aktuellen Situation so zu uns halten, das ist nicht selbstverständlich. Sie sehen unsere Arbeit und honorieren das auch. Das war in Salzburg trotz der Niederlage so, das war in den letzten beiden Heimspielen so und das war speziell auch in Graz so."

von Ligaportal; Foto: Screenshot/ViolaTV