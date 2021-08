Der SK Sturm Graz gastiert in der 6. Bundesliga beim FC Flyeralarm Admira. Die Grazer reisen nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League mit einer breiten Brust in die Südstadt, wo die Steirer auch das dritte Bundesliga-Auswärtsspiel in Serie gewinnen wollen. Die Admira wiederum möchte nach zuletzt drei Pleiten in Serie endlich wieder anschreiben.

Andreas Herzog: "Auf meine Jungs wartet eine schöne Herausforderung"

Andreas Herzog hofft auf eine bessere Leistung seiner Mannschaft als gegen den WAC: „Das Match gegen Sturm Graz wird eine hochinteressante Angelegenheit für uns. Sturm ist eine Mannschaft, die sehr viel Leidenschaft sowie Dynamik auf den Platz bringt und dazu auch noch spielerisch sehr stark ist. Auf meine Jungs wartet eine schöne Herausforderung. Wir wollen das schlechte Spiel gegen den WAC mit einer guten Leistung am Sonntag ausbessern.“ Admira-Kapitän Andreas Leitner sagt: „Wir wissen, dass mit Sturm Graz eine sehr große Aufgabe bevorsteht. Die Steirer haben zuletzt richtig gut performt. Wir werden alles geben, alles versuchen, damit wir ein erfreuliches Ergebnis erzielen und die Punkte in der Südstadt bleiben." Bei Sturm Graz herrscht nach dem geschafften Einzug in die Gruppenphase der Europa League Euphorie. Cheftrainer Christian Ilzer sagt vor dem Auswärtsspiel in der Südstadt: "Nach der Europa League Auslosung liegt unser voller Fokus auf dem Spiel gegen die Admira. Es geht um enorm wichtige drei Punkte für die Bundesliga und unser Gegner hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie eine schwer zu bespielende Mannschaft sind. Wir fahren aber mit großem Selbstvertrauen in die Südstadt und wollen unbedingt drei Punkte mitnehmen."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Admira 4.75 | Unentschieden 3.70 | Sturm 1.70

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.