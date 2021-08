Der FC Red Bull Salzburg startet mit einem Auswärtsspiel in die Gruppenphase der Champions League. Am Dienstag, den 14. September, treffen die Bullen am 1. Spieltag auswärts auf den FC Sevilla (18:45 Uhr). Danach steht ein Heim-Doppel gegen Lille und Wolfsburg auf dem Programm, ehe es gegen eben diese Gegner auswärts geht. Am letzten Spieltag wartet das Heimspiel gegen den FC Sevilla.

Die genauen Spieltermine im Überblick

Dienstag, 14. September: FC Sevilla - FC Salzburg (18:45 Uhr)

Mittwoch, 29. September: FC Salzburg - OSC Lille (21:00)

Mittwoch, 20. Oktober: FC Salzburg - VfL Wolfsburg (18:45)

Dienstag, 2. November: VfL Wolfsburg - FC Salzburg (18:45)

Dienstag, 23. November: OSC Lille - FC Salzburg (21:00)

Mittwoch, 8. Dezember: FC Salzburg - FC Sevilla (21:00)

von Ligaportal; Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images