Die genauen Spieltermine der beiden österreichischen Vertreter Rapid Wien und Sturm Graz in der Europa League stehen fest: Die Grazer gastieren am 16. September in Monaco (21 Uhr), ehe ein Heimspiel gegen PSV Eindhoven folgt (30.9., 18:45 Uhr). Am 21. Oktober steht ein Heimspiel gegen Real Sociedad auf dem Programm (21 Uhr).

Am 4. November treten die Steirer in San Sebastian an (18:45 Uhr), ehe es für sie am 25.11. zu PSV Eindhoven geht (21 Uhr). Am sechsten und letzten Spieltag trifft Sturm daheim auf AS Monaco (9.12., 18:45 Uhr).

Rapid startet am 16. September mit einem Heimspiel gegen Genk (18:45 Uhr). Am zweiten Spieltag gastieren die Hütteldorfer in London bei West Ham United (30.9. um 21 Uhr), ehe wieder ein Heimspiel gegen Dinamo Zagreb folgt (21.10. um 18:45 Uhr).

Am 4. November um 21 Uhr gastieren die Wiener in Zagreb. West Ham United gastiert am 25. November um 18:45 Uhr in Hütteldorf. Am letzten Spieltag trifft Rapid auswärts auf Genk (9. Dezember, 21 Uhr).

von Ligaportal