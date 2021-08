Der LASK startet mit einem Auswärtsspiel gegen HJK Helsinki in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. Das Spiel in Finnland steigt am 16. September (21 Uhr). Am 2. Spieltag treffen die Linzer in Klagenfurt auf Maccabi Tel Aviv (30.9., 18:45 Uhr). Drei Wochen später gastieren die Oberösterreicher in Armenien bei Alashkert (21.10., 18:45 Uhr).

Das Heimspiel gegen die Armenier geht am 4.11. um 18:45 Uhr in Klagenfurt über die Bühne. Am 25. November um 21 Uhr treffen die Linzer auswärts auf Maccabi Tel Aviv, ehe die Gruppenphase am 9. Dezember um 18:45 Uhr mit einem Heimspiel gegen HJK Helsinki abgeschlossen wird.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal