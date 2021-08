Die SV Ried brennt auf das morgige Oberösterreich-Derby gegen den LASK in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Die Innviertler konnten ihre bisherigen zwei Heimspiele in dieser Saison gewinnen und liegen in der Tabelle einen Punkt vor dem LASK auf Rang fünf. Die Linzer sind mit sechs Punkten auf Platz sechs.

„Ein Derby ist immer etwas ganz Besonderes. Für die ganze Region, für die Fans, für den Verein und natürlich auch für uns Spieler. Ich spiele jetzt schon länger in Ried und man kriegt mit, wie alle darauf hinfiebern“, sagt Stefan Nutz vor dem Duell gegen den Rivalen.

„Es ist ein Heimspiel und das erste Derby – seit ich da bin – mit Fans. Das ist ein wichtiger Punkt, der unsere Chancen erhöht. Jeder weiß, welche Energie bei einem vollen Haus bei uns im Stadion entstehen kann. Ich hoffe, dass wir das dann auch als Mannschaft so auf den Platz bringen und einen Dreier holen können. Wir müssen wieder aktiv und mutig spielen, damit wir die Zuschauer von der ersten Sekunde an hinter uns haben und sie uns pushen. Wir müssen zu 100 Prozent in die Zweikämpfe gehen, dann wird es für den LASK kein angenehmer Nachmittag", so Nutz weiter.

Auch Trainer Andreas Heraf fiebert dem Duell entgegen: „Das Derby gegen den LASK wird natürlich eine ganz spannende Geschichte. Wir spielen zuhause vor einem vollen Stadion. Die Stimmung wird unglaublich sein und unsere Fans erhoffen sich natürlich einen Sieg. Ich hoffe, dass sie die Mannschaft so antreiben, dass wir das auch schaffen können. Wir sind sicher nicht die Favoriten. Wir spielen aber zuhause und in einem Derby ist immer alles möglich. Es wird ein intensives Spiel. Ich hoffe, dass die Überraschung, dass der Kleine gegen den Großen gewinnt, am Sonntag auch passiert.“

Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Linzer für sich entscheiden: Am 21. Spieltag der vergangenen Saison musste sich die SV Guntamatic Ried am 14. März vor eigenem Publikum dem LASK mit 0:3 geschlagen geben. Die Treffer erzielten René Renner (31., 54.) und Gernot Trauner (76.).

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal