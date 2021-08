Bleibt Sascha Horvath beim TSV Hartberg oder streift sich der 25-Jährige demnächst bereits ein neues Trikot über? Angesprochen auf einen möglichen Wechsel meinte Erich Korherr gegenüber Sky Sport Austria: "Man hört immer wieder, dass es Angebote geben soll. Aktuell, bei mir liegt nichts am Tisch. Aber die Möglichkeit besteht. Er performt gewaltig", so der Obmann des TSV Hartberg.

Sascha Horvath: "Derweil bin ich noch da"

"Die Topvereine mit den doppelten Belastungen schauen natürlich auf so einen Spieler. Aktuell hat sich noch niemand gemeldet, aber man hört immer wieder, dass solche Vereine vielleicht mögliche Partner sind von ihm", fuhr Erich Korherr fort.

Dem Vernehmen nach soll der SK Rapid Wien die Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben. Auch der LASK wird als mögliche Option genannt. "Wir sehen der Sache gelassen entgegen", sagte Korherr abschließend.

Sascha Horvath selbst sagt zu einem möglichen Transfer: "Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da. Ich weiß, was ich an Hartberg hab’, die haben mich super aufgenommen. Bis Dienstag ist noch Zeit. Das wird man sehen, was passiert."

Einen "Notverkauf" muss der TSV Hartberg jedenfalls nicht tätigen. Bei der Personalie Horvath verweist Korherr auf die vereinsseitige Vertragsoption bis Sommer 2023.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller