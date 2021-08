Karim Adeyemi vom FC Red Bull Salzburg steht zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere im Aufgebot des deutschen Nationalteams. Neo-DFB-Trainer Hansi Flick hat den 19-Jährigen in den Kader für die anstehenden WM-Quali-Partien gegen Liechtenstein (2.9.) in St. Gallen, gegen Armenien (5.9.) in Stuttgart und gegen Island (8.9.) in Reykjavik nominiert.

"Es ist der absolute Wahnsinn"

„Zurzeit kommen Träume nur in Erfüllung. Ich muss das noch ein bisschen realisieren. Es ist der absolute Wahnsinn", sagt Karim Adeyemi im Interview mit Sky Sport Austria über seine Berufung ins deutsche Nationalteam.

Als der Anruf von Hansi Flick kam, sei der 19-Jährige "absolut nervös" gewesen. „Ich habe angefangen zu stottern. Ich war aber so glücklich und konnte es kaum fassen", so Adeyemi, der sich besonders auf BVB-Star Marco Reus freut: „Er ist jemand, den ich gerne kennenlernen würde. Mir wurde gesagt, dass er ein guter Typ ist. Ich würde mich aber gerne mit jedem unterhalten", sagt der Salzburg-Stürmer.

Adeyemi möchte sich in der Trainingswoche beweisen: „Ich glaube an mich und werde der Mannschaft und dem Trainer zeigen, dass ich verdient dabei bin."

von Ligaportal; Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images