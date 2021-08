Am heutigen Sonntag steigt in der Generali-Arena am Verteilerkreis das 333. Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid Wien. Die Vorfreude in der Bundeshauptstadt auf das erste Duell der beiden Rivalen seit März dieses Jahres ist groß. Hunderte Rapid-Anhänger trafen sich am Sonntag um 12:30 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn, um geschlossen zum Stadion des Erzrivalen zu ziehen.

Zunächst stimmten sich die Fans der Grün-Weißen lautstark auf das große Wiener Derby ein, ehe sich die Anhänger gegen 13:30 Uhr in Bewegung setzten und Richtung U-Bahn-Station Schönbrunn zogen. Bereits auf diesem kurzen Weg wurden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet. Die Rapid-Fans brennen also auf das 333. Wiener Derby.

Video: Rapid-Fans marschieren gemeinsam zum 333. Wiener Derby

von Ligaportal; Foto: Ligaportal