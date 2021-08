Der Streik von Admira-Kicker Emanuel Aiwu (Ligaportal berichtete: Aiwu weigert sich für Admira zu spielen, weil er Angebote aus dem In- und Ausland hat) sorgte am Bundesliga-Sonntag für Aufregung. Nach dem Spiel nahm sogar Sturm Graz-Sportchef Andreas Schicker zum Thema Stellung und kritisierte Aiwu scharf.

"Ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass er noch einen Transfer erzwingen will. Solche Aktionen taugen mir überhaupt nicht. Er war kein Thema und jetzt ist er es noch weniger. Wenn Spieler etwas erzwingen wollen, ist das eine Richtung, in die es nicht gehen darf", so Schicker gegenüber Sky Sport Austria.

"Die Entwicklung, die es in den letzten Tagen einer Transferzeit immer öfter gibt, dass Spieler etwas erzwingen wollen, gefällt mir überhaupt nicht", führte Schicker weiter aus. "Da müssen sich die Vereine auch wehren. Denn auf der anderen Seite bekommt ein Spieler, mit dem nicht mehr geplant wird, die volle Gage und darf professionell mittrainieren."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller