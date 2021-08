Der FK Austria Wien bleibt nach dem 1:1 im 333. Wiener Derby gegen Rapid Tabellenletzter in der ADMIRAL Bundesliga. Die Veilchen haben nach sechs Runden nur vier Punkte auf dem Konto. Zwar zeigte die Leistungskurve der Austria in den letzten Wochen nach oben, diese Steigerung schlägt sich aber noch nicht auf die Punkte nieder.

Manfred Schmid: "Ein sehr zerfahrenes Derby"

Austria-Trainer Manfred Schmid nach seinem ersten Derby: „Es war eine tolle Atmosphäre. Leider konnten wir unseren Fans keinen Sieg schenken. Vom Willen und dem Einsatz kann man der Mannschaft nichts absprechen. Es waren dann die technischen Mängel. Ein sehr zerfahrenes Derby. Nicht eines der Besten. Das Unentschieden geht so in Ordnung.“

Angesprochen auf die Tabellensituation meinte Schmid: „Mir ist schlecht, wenn ich auf die Tabelle schaue. Die Leistungen waren trotzdem okay. Aber natürlich müssen wir punkten. Es ist eindeutig zu wenig.“

Transfertechnisch könnte sich bei der Austria bis Dienstag noch etwas tun: „Man sieht, was Rapid in so einem Spiel nachlegen kann. Wir wechseln einen Jugendspieler für den anderen ein. Dass die Breite nicht da ist und dass es die finanzielle Situation im Moment nicht zulässt, ist klar. Wir werden natürlich versuchen, dass wir den Kader breiter aufstellen, weil es auch notwendig ist.“

von Ligaportal, Foto: Screenshot Viola TV