Zum vierten Mal in Folge trennten sich die Austria und Rapid in einem Derby mit einem Remis. Während die Hütteldorfer nach wie vor in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind, bleiben die Veilchen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach dem Bundesliga-Spiel trauerten aber eher die Grün-Weißen einem Sieg hinterher. Besonders Torschütze Marco Grüll.

"Eine sehr zerfahrene Partie mit wenigen Chancen"

Rapid-Coach Didi Kühbauer meinte nach dem Derby gegenüber Sky: „Es war nicht das große Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben in unserem Spiel zu viele Ballfehler gemacht. Wir sind in der zweiten Halbzeit mit dem Tor zurückgekommen, waren dann schon die bessere Mannschaft, aber es war dann nicht so, dass wir die großen Chancen gehabt haben. Aber nach dem 13. Spiel muss ich die Mannschaft schon in Schutz nehmen. Sie waren wirklich schon am Limit. So müssen wir das 1:1 mitnehmen."

Rapid-Goalie Paul Gartler sagte: „Es war sehr zerfahren. Beide Mannschaften haben gut gekämpft. Bei uns hat man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir da noch vom Donnerstag viele Kräfte lassen haben. Leider für uns nur 1:1. Wir müssen den Punkt eh mitnehmen.“

Torschütze Marco Grüll sagte nach seinem ersten Derby: „Die Austria kann besser mit dem 1:1 leben als wir. Eine sehr zerfahrene Partie mit wenigen Chancen.“

Über sein persönliches Hoch sagt der gebürtige Salzburger: „Wir spielen uns viele Chancen raus und dann ist es leichter, dass man ein Tor schießt. Hoffen wir, dass es so weitergeht.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL