Rapid Wien und der LASK sollen an Sascha Horvath interessiert sein. Die beiden Großklubs werden sich in den letzten beiden Transfertagen um die Dienste des 25-Jährigen bemühen. "Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da", hatte Horvath erst am Samstag gemeint. Das könnte sich bis Dienstag ändern.

Thalhammer: "Wenn er zu haben ist, dann ist er sicher interessant"

Wie der Kurier berichtet, sei in Horvaths Vertrag beim TSV Hartberg eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400.000 Euro verankert. Zumindest am Samstag zeigte sich Hartberg-Obmann Korherr noch gelassen: "Man hört immer wieder, dass es Angebote geben soll. Aktuell, bei mir liegt nichts am Tisch. Wir sehen der Sache gelassen entgegen."

Neben Rapid soll aber auch der LASK seine Fühler nach dem ehemaligen U21-Teamspieler ausgestreckt haben. Ligaportal-Reporter Herbert Pumann sprach Dominik Thalhammer, der neben seiner Funktion als Trainer auch Sportdirektor des LASK ist, auf die Personalie Sascha Horvath an: "Er ist ein sehr spannender Spieler. Wenn er zu haben ist, dann ist er sicher interessant. Da kann man drüber nachdenken", so Thalhammer auf Nachfrage von Ligaportal.at.

