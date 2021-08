Jetzt ist es offiziell: Benedikt Pichler verlässt den FK Austria Wien und wechselt in die 2. deutsche Bundesliga zu Holstein Kiel. Der 24-Jährige unterschreibt bei den Norddeutschen einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30.06.2025. Laut Kurier soll die Ablösesumme bei rund einer Million Euro liegen. Eine Summe, welche die finanziell gebeutelte Austria dringend benötigt.

„Mit Benedikt Pichler konnten wir einen Mann für den Sturm für uns gewinnen, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und seine Qualitäten in der Österreichischen Bundesliga nachgewiesen hat Er ist ein dynamischer und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler", freut sich Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel.

Auch der gebürtige Salzburger selbst freut sich auf Kiel: „Ich möchte hier bei Holstein in einer extrem attraktiven Liga den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung machen. Holstein spielt einen offensiven Fußball, legt großen Wert auf spielerische Lösungen und Variabilität. Ich möchte hier schnell ankommen, meine Mannschaft kennen lernen und dann eine gute Zweitliga-Runde spielen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller