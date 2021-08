Der SK Sturm Graz verpflichtet Alexandar Borkovic. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt von der TSG 1899 Hoffenheim und unterschreibt bei den Grazern einen zweijährigen Leihvertrag mit Kaufoption. Borkovic wurde bei der Wiener Austria ausgebildet und durchlief seit der U15 alle österreichischen Nachwuchsnationalteams.





„Mit Alexandar haben wir unseren Kader für die laufende Saison komplettiert. Wir wollten unbedingt einen jungen, österreichischen Innenverteidiger verpflichten, damit wir noch breiter aufgestellt sind und noch mehr Varianten haben. Alexandar passt als Linksfuß und mit seiner Art Fußball zu spielen perfekt in unser Anforderungsprofil.",so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Alexandar Borkovic ist seit Montag in Graz: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer geklappt hat. Sturm ist eine hochinteressante Adresse und ich möchte mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller