Der LASK hat sich im Werben um Sascha Horvath durchgesetzt. Der 25-Jährige wechselt vom TSV Hartberg nach Linz und erhält dort einen Vertrag bis 2024. Neben dem LASK war auch der SK Rapid am Offensivspieler interessiert. Die Ausstiegsklausel in Horvaths Vertrag beim TSV Hartberg soll 400.000 Euro betragen haben, berichtet der Kurier.

Horvath feierte 2013 sein Bundesliga-Debüt für die Wiener Austria. Für die Veilchen, den SK Sturm Graz und zuletzt den TSV Hartberg erreichte der offensive Mittelfeldspieler in 106 Bundesliga-Einsätzen bisher 29 Scorerpunkte. Zudem sammelte der gebürtige Wiener zwischen 2017 und 2020 Erfahrung in der zweiten deutschen Bundesliga: 43 Mal lief er für Dynamo Dresden auf. In der laufenden Saison erzielte Horvath drei Tore in sechs Einsätzen für die Hartberger.

„Wir haben Sascha sehr genau beobachtet und sind überzeugt davon, dass er unser Spiel bereichern kann. Er passt von der Spielphilosophie gut zu uns, ist sehr sprintstark und hat seine Stärken im Spiel zwischen den Linien“, sagt LASK-Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer über den Neuzugang.

Sascha Horvath selbst meint: „Der LASK hat sich intensiv um mich bemüht und ist mir gegenüber von Beginn an mit großer Wertschätzung begegnet. Das familiäre Umfeld, das ich schon in den ersten Gesprächen spüren durfte, gefällt mir sehr. Ich freue mich schon extrem auf meine Zukunft mit dem LASK und bin stolz, jetzt Teil der schwarz-weißen Familie zu sein!"

Auch Sportkoordinator Fabian Zöpfl freut sich über den geglückten Transfer: „Sascha wird unser Spiel noch einmal variantenreicher machen. Er verfügt über viel Erfahrung in der österreichischen Bundesliga und passt auch charakterlich sehr gut zu uns. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz eines anderen Angebots am Ende für den LASK entschieden hat."

von Ligaportal, Foto: LASK