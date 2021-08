Mittlerweile ist Stefan Maierhofer 39 Jahre alt, doch an ein Karriereende als Fußballprofi denkt der 2,02 Meter Hüne noch nicht. Zuletzt stand der ehemalige ÖFB-Teamstürmer in Deutschland bei den Würzburger Kickers unter Vertrag. In Österreich kickte er zuletzt für die Admira sowie für die WSG Tirol.

"Ich bin im besten Fußballeralter"

Aktuell befindet sich der 39-Jährige auf Vereinssuche: "Ich bin im besten Fußballeralter. Ich halte mich selbstständig fit. Ich habe dieses Prozedere schon das eine oder andere Mal erlebt als ich vereinslos war. Jetzt kommen die großen Transfers: Mbappe, Ronaldo und dann hintenraus wird der Major auch noch irgendwo einen Verein finden, weil irgendwo ein großer Stürmer verlangt wird”, sagt Maierhofer in einem Interview mit Sky. "Ich möchte einfach noch ein Jahr kicken und dann nächstes Jahr dann hoffentlich in den Pro-Lizenz-Kurs und dann langsam in das Trainerbusiness rein", so der Major weiter.

Der Stürmer hat auch klare Vorstellungen, welche Bedingungen sein neuer Klub erfüllen muss: "Für mich müssen die Rahmenbedingungen und auch das Umfeld passen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, dass ich Fußball spielen möchte, aber erstens nicht um jeden Preis und es muss einfach das Rundherum passen. Ich bin ein Stürmer, der gefüttert werden muss mit Bällen. Wenn man keine Außenspieler hat, dann bringt es nichts, wenn man vorne nur einen Langen reinstellt", stellt Stefan Maierhofer klar. Kritik übt er an seinen Ex-Vereinen Admira und Würzburger Kickers: "Das waren nicht die Abmachungen, die man mit dem Verein getroffen hat."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal