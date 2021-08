Der 25-jährige Torhüter Lukas Wedl wechselt von Wacker Innsbruck zu Austria Wien. Lukas Wedl absolvierte in Summe 45 Pflichtspiele für Wacker Innsbruck, 40 in der 2. Liga, fünf im ÖFB-Cup. Insgesamt stand Wedl mehr als acht Jahre beim Tiroler Traditionsverein unter Vertrag.

Lukas Wedl: "Ich möchte mich bei diesem Umbruch, in dem sich der Klub gerade befindet, einbringen und mitgestalten"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns, dass wir mit Lukas Wedl einen vielversprechenden Torhüter für unsere Idee gewinnen konnten. Er hat in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck schon sehr gute Leistungen abgeliefert – deshalb hatten wir ihn schon länger am Radar."

Lukas Wedl meint: „Das ist eine richtig geile Chance und der nächste Schritt in meiner Karriere. Die Austria ist ein Traditionsverein und ich denke, dass ich mit meiner Spielweise und Persönlichkeit sehr gut zur Austria passe. Ich möchte mich bei diesem Umbruch, in dem sich der Klub gerade befindet, einbringen und mitgestalten.“

Wedl war beim Wiener Derby als Zuschauer im Stadion. Kurz vor dem Anpfiff erfuhr er, dass es mit dem Transfer zur Austria gut aussehen könnte: „Das war ein geiler Moment. Die Atmosphäre beim Derby war außergewöhnlich – ich hatte Gänsehaut und habe klar gemerkt, auf welcher Seite von Wien ich stehe.“

Innsbruck-Sportchef Alfred Hörtnagl meint: „Achteinhalb Jahre in einem Verein zu verbringen ist im heutigen schnelllebigen Fußballgeschäft eine Seltenheit und außergewöhnlich. Für diese gemeinsamen achteinhalb Jahre und seinen leidenschaftlichen Einsatz möchten wir uns ausdrücklich bei ihm bedanken! Lukas (Anm. Wedl) war sowohl am als auch außerhalb des Platzes mit seiner professionellen Einstellung stets ein Vorbild. Er kann in seiner Zeit beim FC Wacker Innsbruck auf einige Highlights wie beispielweise dem erfolgreichen Elfmeterschießen im Cup Viertelfinale gegen St. Pölten oder dem Bundesligaaufstieg 2018, bei dem er ebenfalls maßgeblichen Anteil hatte, zurückblicken. Nun ist es an der Zeit Abschied zu nehmen - wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein und den damit verbundenen neuen Aufgaben nur das Beste!“

