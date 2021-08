Nach drei Jahren in der Ferne kehrt Felix Luckeneder zum LASK zurück. Der 27-jährige Innenverteidiger erhält bei den Schwarz-Weißen einen Dreijahresvertrag bis 2024. Damit reagiert der Bundesliga-Klub auf den Abgang von Andres Andrade zu Arminia Bielefeld.

"Wieder hier zu sein ist wie nach Hause kommen. Und das ist immer ein schönes Gefühl. Der LASK hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt - dass ich jetzt wieder Teil dieser Geschichte sein darf, ist großartig“, sagt Luckeneder direkt im Anschluss an seine Vertragsunterzeichnung.

„Ich habe mich in Hartberg sehr wohlgefühlt und mir meine Entscheidung zur Rückkehr gut überlegt. Überzeugt haben mich letztlich die sehr guten Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Cheftrainer. Ich freue mich schon sehr darauf, die Jungs wiederzusehen und gemeinsam in den intensiven Herbst zu starten", so Luckeneder weiter.

Beim LASK durchlief Luckeneder ab 2005 sämtliche Nachwuchsteams, absolvierte die Linzer Fußballakademie und lief ab 2012 für die schwarz-weiße Kampfmannschaft auf. Luckeneder war Teil der Aufstiegsmannschaft, die 2016/17 die Rückkehr des LASK in die Bundesliga fixierte. Am 20. Mai 2018 lief Luckender zuletzt für die Schwarz-Weißen auf.

Als sich 2018 die gemeinsamen Wege vorübergehend trennten, konnte Luckeneder auf 17 Bundesliga-Einsätze verweisen. In seinen Jahren in Altach und insbesondere beim TSV Hartberg, wo er bis zuletzt der Stammelf angehörte, schraubte der Innenverteidiger die Zahl seiner Bundesliga-Einsätze beträchtlich nach oben: 98 Mal stand Luckeneder mittlerweile im österreichischen Oberhaus auf dem Rasen. Seinen hundertsten Bundesliga-Einsatz wird Luckeneder damit standesgemäß im schwarz-weißen Dress feiern.

„Sowohl Felix als auch der LASK haben in den letzten Jahren eine gute Entwicklung durchlaufen. 2018 ging er als talentierter Spieler, jetzt kehrt er als gestandener Bundesliga-Profi zu uns zurück. Seine Qualitäten – unter anderem seine Kopfballstärke und sein Passspiel - werden uns in jedem Fall weiterhelfen“, freut sich Cheftrainer & Sportdirektor Dominik Thalhammer über die gelungene Rückhol-Aktion.

von Ligaportal, Foto: LASK