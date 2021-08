Am letzten Tag des Transferfensters konnte der SK Rapid Wien einen weiteren Transfer in trockene Tücher bringen. Wieder ist es ein aktueller U21-Teamspieler, der leihweise für ein Jahr nach Hütteldorf wechselt. Thierno Ballo wird für die aktuelle Spielzeit vom englischen Meister und Traditionsverein Chelsea FC ausgeliehen, ohne Kaufoption.

Für den gebürtigen Ivorer, der bereits in jungen Jahren nach Oberösterreich kam, ist es die erste Station im Profifußball. Im zarten Alter von 19 Jahren hat der Offensivallrounder schon einiges von der Fußballwelt gesehen. Seine Karriere startete der vierfache U21-Internationale in der Linzer Jugend, ehe es ihn bereits mit elf Jahren über die LASK Jugend zu Bayer Leverkusen verschlug.

Nach drei Jahren im Nachwuchs der Werkself ging es über Viktoria Köln im Sommer 2018 weiter auf die Insel zum Chelsea Football Club. In seinen drei Jahren in der Akademie der Blues brachte es Thierno Ballo für die U18 und U23 auf insgesamt 76 Pflichtspieleinsätze mit 28 Torbeteiligungen (18 Tore und 10 Assists). Den größten Erfolg beim Londoner Spitzenklub feierte das ÖFB-Talent in der Saison 2019/20 mit dem Gewinn des englischen Jugendmeistertitels.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic zum Transfer: „Wir wollten offensiv noch personell nachlegen, vor allem weil uns im Herbst wieder ein dichter Spielplan erwartet. Mit Thierno haben wir es geschafft, einen vielseitigen Spieler, der sowohl bei Chelsea als auch im Nachwuchsnationalteam schon eindrucksvoll sein Talent unter Beweis gestellt hat, für ein Jahr zu verpflichten. Es wäre vermessen, wenn wir uns von Anfang an gleich Wunderdinge von ihm erwarten würden. Deshalb sind wir froh, dass Thierno jetzt bei uns ist. Wir werden ihm all die Unterstützung geben, die er für seine Weiterentwicklung benötigt.“

Cheftrainer Didi Kühbauer freut sich über den sechsten Neuzugang in diesem Sommer: „Thierno beobachten wir schon über einen längeren Zeitraum, aufgrund seines Talents ist er ein sehr interessanter Spieler. Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt bei uns machen und dabei werden wir ihn alle unterstützen. Deshalb freut uns es sehr, dass es gelungen ist einen weiteren hochtalentierten Spieler für diese Saison zu verpflichten.“

Thierno Ballo zu seiner Leihe: „Rapid hat sich sehr um mich bemüht, deswegen wollte ich den Schritt auch unbedingt machen. Umso glücklicher bin ich, dass sich nun beide Vereine einigen konnten. Ich freue mich auf die bevorstehende Aufgabe mit meinen Mannschaftskollegen und kann es kaum erwarten das erste Mal im Allianz Stadion vor den Rapid-Fans aufzulaufen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal