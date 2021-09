Die österreichischen Ligen und somit auch die Admiral Bundesliga sowie die 2. Liga starteten bereits Ende Juli in die neue Spielzeit. Ab Mitte August folgten ihnen alle europäischen Topligen. Außerdem kamen mit Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Sturm Graz, dem LASK und Austria Wien fünf Vertreter in der Qualifikation und den Play-Offs der Europacup-Bewerbe zum Einsatz. Im September gehen die ersten Begegnungen in den Gruppenphasen in der Champions League, der Europa League und der neuen Conference League über die Bühne. Da damit einher üblicherweise das Interesse für Fußballwetten steigt, haben wir uns die für Sie passendsten Wettarten angesehen.

Allerdings sollten Sie sich vor einer Neuregistrierung bei einem Wettanbieter unbedingt zu dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren. Das ist vor allem hinsichtlich der Willkommensboni essenziell. Diese klingen zwar auf dem ersten Blick attraktiv, aber es gilt die Umsatzbedingungen zu beachten. Unter anderem deshalb, weil nicht immer alle Wertarten für die Bonus-qualifizierenden Wetten zulässig sind. Sie können als Neukunden etwa Über/Unter Wetten nicht dafür nutzen. Hierbei helfen Vergleichsseite zum Thema Wettbonus in Österreich weiter. Abgesehen davon steht Ihnen frei, die nachfolgenden Wettarten für Einzelwetten, Kombiwetten oder Systemwetten zur verwerten. Letztere stellen übrigens eine Weiterentwicklung der Kombiwetten dar. Hierbei müssen nicht alle Tipps aufgehen. Die andere Seite der Medaille ist die Tatsache, dass mehr Wettreihen automatisch einen höheren Einsatz bedeuten.

Die 3-Weg- und 2-Weg-Wetten

Denken Sie allein an die Toto-Scheine: 3-Weg und 2-Weg-Wetten sind der Klassiker unter den Wettarten schlechthin. Und nachdem ein Fußballspiel bekanntlich mit einem Heimerfolg, einem Auswärtssieg oder einem Unentschieden endet, treffen wir primär auf 3-Weg-Wetten. Im Zuge dessen entspricht die 1 dem Sieg der Hausherren, die 2 dem Auswärtserfolg und die X dem Remis. Doch Vorsicht: Dabei gilt immer das Ergebnis nach der regulären Spielzeit sowie der Nachspielzeit. Das sollten Sie in der KO-Phase eines internationalen Wettkampfes oder in den nationalen Cups, welche von Haus ihre eigenen Gesetze haben, stets im Hinterkopf behalten.

In den zwei letztgenannten Fällen treffen wir ebenso auf 2-Weg-Wetten. Bei doppelten Duellen wie in den KO-Phasen der Europacup-Bewerbe stehen die 1 für die Heimmannschaft und die 2 für das Auswärtsteam im Hinspiel

Die Über/Unter-Wetten

Bei der überwiegenden Anzahl der Wettanbieter sehen Sie bei den Fußballspielen als zweite Wettart die Über/Unter-Wetten. Das liegt an der Tatsache, dass diese Wettmöglichkeit äußerst beliebt ist. Und insofern ist es bitter, dass sie nicht immer für das Umsetzen eines Bonusbetrags geeignet ist. Bei den Über/Unter-Wetten geht es darum zu tippen, ob mehr oder weniger Tore als die vorgegebene Trefferanzahl erzielt werden. Im Fußball sind Wetten auf ein Über/Unter 2,5 Tore der Klassiker schlechthin. Sie können aber im Prinzip genauso auf ein Unter 3,5 Tore oder auf ein Über 1,5 Tore setzen. Das Ganze gilt ebenso für die Tore in einer Spielhälfte oder von einer Mannschaft.

Die Wetten auf Tore beider Teams

Ein weitere beliebte Torwette ist jene auf die Eventualität, dass beide Teams einnetzen. In diesem Zusammenhang stoßen Sie oft auch auf die Abkürzung BTTS. die für die englische Bezeichnung „Both teams to score“ steht. Und diese Wettart ist eigentlich selbsterklärend. Tippen sie auf „Ja“, sind für einen Gewinn der Sportwette Tore auf beiden Seiten erforderlich. Bei einem „Nein“ darf hingegen nur eine der beiden Kontrahenten ein Tor erzielten. Dabei sind auch Pre-Match-Wetten auf eine der beiden Spielhälften möglich.

Außerdem können Sie diese Wettart mit den Über/Unter-Wetten kombinieren. Einige Wettanbieter bieten das von sich aus an. Bei den anderen ist beispielsweise eine Kombination mithilfe eines Konfigurators möglich.

Die Halbzeit/Endstand-Wetten

Eine weitere bei Fußballfans beliebte Wettart sind die Halbzeit/Endstand-Wetten. Diese sind ebenfalls selbsterklärend. In diesem Fall platzieren sie sozusagen eine 3-Weg-Wette zur ersten Spielhälfte und eine zur zweiten Spielhälfte in einem. Und ebenso wie bei den herkömmlichen 3-Weg-Wetten zählt hierbei immer die reguläre Spielzeit. Die Halbzeit/Endstand-Wetten bieten sich etwa an, wenn Sie vermuten, dass eine Mannschaft einen Pausenvorsprung verspielt oder nach dem Seitenwechsel einen Rückstand dreht. Wer beispielsweise vor dem Hinspiel des Champions-League-Play-Offs zwischen Red Bull Salzburg und Brøndby auf ein 2/1 erwartete, jubelte nach dem Schlusspfiff gemeinsam mit den Mozartstädtern.

Die Doppelte-Chance-Wetten

Auch für die Doppelte-Chance-Wetten können wir ein Beispiel aus den vergangenen Wochen mit österreichischer Beteiligung nützen. Der Wolfsberger AC und der WSG Swarovski Tirol beendete in der Vorsaison die Meistergruppe auf dem fünften sowie dem sechsten Platz. Außerdem holten die Kärntner vier Punkte mehr als die Wattener. Zudem fuhr der Wolfsberger AC nach einem 1:1 im Auswärtsderby gegen den Aufsteiger Austria Klagenfurt zunächst zwei Niederlagen ein. Die WSG Swarovski Tirol fädelte hingegen drei Punktteilungen ein. Trotzdem gingen die Hausherren für die Buchmacher als relativ klarer Favorit ins Spiel. Und letztendlich erwiesen sich Wetten auf die Doppelte Chance X/2 als goldrichtig.

Es kommt öfter vor, dass Teams mit einem von der Papierform eindeutig stärkeren Spielermaterial und mit einem klar größeren Potenzial eine Negativserie erleben. Treffen diese auf Kontrahenten, die mehreren Meisterschaftsspielen ungeschlagen sind und dementsprechend Selbstbewusstsein strotzen, ist diese Wettart bei Wettquoten ab 1,55 immer eine Überlegung wert.