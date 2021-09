Am heutigen Freitag ist es wieder soweit, die 9. Auflage des internationalen. SK Rapid U15 VARTA-Turniers startet in Wien, Hütteldorf. Unter der Patronanz von Carsten Jancker wurde diese Turnierplattform erstmals 2013 im ehemaligen Gerhard-Hanappi-Stadion ausgetragen. Gemeinsam mit vielen anderen Verantwortlichen im Verein wurde eine Dreitagesveranstaltung auf die Beine gestellt, dessen Ziel der internationale Vergleich auf höchstem Niveau ist. Seither folgen namhafte Großklubs der jährlichen Einladung und sind so Garanten für spannende Spiele, tolle Paraden und eine Vielzahl an Toren.

Spitzenteams gastieren in Hütteldorf

Zusammen mit der VARTA AG, die als starker Partner des SK Rapid großen Wert auf die Entwicklung des grün-weißen Nachwuchs legt, wurde das Turnier zu einer wahren Institution. Die Ergebnisse in den letzten Jahren sprechen für die gute Nachwuchsarbeit des österreichischen Rekordmeisters. In den bisherigen acht Auflagen holten sich die Rapid-Youngsters gleich fünf Mal den Turniersieg.

Zum Schaulaufen der größten nationalen und internationalen Talente von 3. bis 5. September begrüßt der SK Rapid neben den österreichischen Vertretern Vorjahressieger Sturm Graz, Austria Wien, RB Salzburg und Admira, auch Nachwuchshoffnungen internationaler Spitzenklubs wie Ferencváros Budapest und der beiden UEFA Champions League-Sieger Juventus Turin und FC Barcelona. Mit Shane Kluivert steht wohl einer der klingendsten Namen im Kader der katalanischen U15. Begleitet wird der Nachwuchskicker von seinem Vater Patrick Kluivert, der zuletzt auch das Nationalteam von Curaçao interimistisch betreute. Der ehemaligen niederländischen Fußballstar war zudem auch zwei Jahre als Leiter von La Masia, dem Nachwuchszentrum des FC Barcelona, tätig.

Turnierbeginn ist am Freitagnachmittag. Jede teilnehmende Mannschaft absolviert an diesem Tag ihr erstes Gruppenspiel. Den Auftakt machen Admira und Salzburg, gefolgt vom Duell des Gastgebers gegen Ferencváros Budapest. Das Aufeinandertreffen des SK Sturm Graz mit Juventus Turin wir die vorletzte Partie sein. Den Abschluss machen Austria Wien und der FC Barcelona. Am nachfolgenden Tag stehen die letzten beiden Partien in der Gruppenphase am Programm. Der Fußballsamstag startet mit dem Wr. Derby um 10:00 Uhr und endet mit dem Duelldes SK Rapid gegen den FC Barcelonaum 18:35 Uhr.

„Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Genau dafür arbeiten wir täglich mit den Jungs, um sich in solchen Momenten mit den besten Teams auch international zu messen. Wir wissen, dass wir in Österreich einen starken Jahrgang 2007 haben, daher werden wir auch gegen große Namen wie den FC Barcelona nicht zurückschrecken und alles geben. Ich denke, wir werden drei Tage lang einen spannenden internationalen Vergleich dank eines stark besetzten Turniers sehen“, führt Florian Forster, Cheftrainer der U15 des SK Rapid, aus.

Am abschließenden Sonntag stehen die Platzierungsspiele und das große Finalspiel im Allianz Stadion mit anschließender Siegerehrung am Programm. Geplantes Ende des dreitägigen int. SK Rapid U15 VARTA-Turniers ist ca. 13:15 Uhr.

Für das 9. int. SK Rapid U15 VARTA-Turnier sind kostenlose Tickets online unter www.rapidshop.at, im Fancorner Hütteldorf (14., Gerhard-Hanappi-Platz 1) oder direkt an den Spieltagen vor Ort erhältlich.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie