Der SK Sturm Graz nutzte den heutigen Freitag für ein Testspiel. Die Steirer holten gegen den slowenischen Klub NK Bravo (aktuell Tabellenzweiter in der 1. slowenischen Liga) ein 1:1-Remis. Manprit Sarkaria hatte die Grazer in der 8. Minute in Führung gebracht. Memic gelang in Minute 56 der Ausgleich.

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer resümiert: "Es war wichtig in der Länderspielpause im Spielrhythmus zu bleiben und einen intensiven Test gegen einen guten Gegner zu haben. Dabei habe ich einige gute Phasen gesehen, aber auch Phasen, in denen es Verbesserungspotenzial gibt. Vor allem unsere jungen Spieler konnten heute viel Erfahrung gegen einen slowenischen Erstligisten sammeln."

SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (1:0) NK Bravo

Lebring, 3. September 2021, 16:00 Uhr, 300 Zuschauer

Tore: Sarkaria (8.) bzw. Memic (56.)

SK Puntigamer Sturm Graz: Schützenauer - Jäger (62. Komposch) - Borkovic (62. Nelson) - Wüthrich (27. Ostermann) - Dante (62. Trummer) - Ljubic (62. Saurer) - Hierländer (62. Stückler) - Kuen (62. Mwepu) - Sarkaria - Lang (62. Krienzer) - Niangbo (75. Halili)

NK Bravo (Startformation): Josipovic - Drkusic - Kavcic - Krizan - Kurtovic - Trdin -Nsana - Kirm - Jaksic - Memic - Bajde

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller