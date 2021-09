Auch der SK Austria Klagenfurt hat die Länderspielpause für ein Testspiel genutzt. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann am Freitag ein Vorbereitungsspiel gegen Zweitligist GAK mit 4:2. Florian Rieder, Gloire Amanda, Christopher Cvetko und Tim Maciejewski erzielten die Treffer für die Kärntner.

In einer offen geführten und durchaus temporeichen Partie erarbeiteten sich die Gäste leichte Vorteile – und gingen auch in Führung: Rieder (21.) schloss eine Einzelleistung konsequent ab. Doch der GAK zeigte sich davon völlig unbeeindruckt, nur 180 Sekunden später sorgte Daniel Kalajdzic für den Ausgleich. Und damit nicht genug, Daniel Rosenberger (35.) traf mit einem Freistoß und drehte das Match.

Die Freude der Steirer währte aber nicht lange, denn kurz darauf schlug auch die Austria wieder zu: Eine Flanke von der rechten Seite von Blauensteiner fand Amanda (36.), der die Kugel mit dem Kopf über die Linie drückte. Es ging munter weiter, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff brachte Cvetko die Violetten in Front, diesmal zeichnete sich Amanda als Assistgeber aus.

Die Zuschauer erlebten auch nach dem Seitenwechsel ein interessantes Duell, in dem die Gäste in der Offensive konsequenter agierten. So bauten sie in der 58. Minute ihre Führung aus, nach Assist von Rieder traf Maciejewski zum 4:2.

„Das war ein richtig guter Test gegen einen starken Gegner. Unsere Mannschaft hat es vor allem im Spiel nach vorn über weite Strecken sehr anständig gemacht, war aber in der Defensive in manchen Situationen nicht griffig genug. Wenn es nicht um Punkte geht, sind Ergebnisse zweitrangig, aber jeder Sieg stärkt das Selbstvertrauen“, resümierte Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Peter Pacult fehlte in Weinzödl, der Chefcoach weilte am Freitag in Wien bei der Beerdigung des kürzlich im Alter von 82 Jahren verstorbenen Rapid-Ehrenpräsidenten Rudolf Edlinger in Wien.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL