Ein dreitägiges Nachwuchsfußballfest in Hütteldorf ist zu Ende. Die großen Namen hielten, was sie versprachen, vor über 600 Zuschauern sicherte sich der FC Barcelona ohne einem einzigen Gegentor und ohne Punktverlust den Sieg beim internationalen SK Rapid U15 VARTA-Turnier. Das Finale im Allianz Stadion konnten die Katalanen gegen die Red Bull Fußballakademie mit 1:0 für sich entscheiden.

Das Goldtor erzielte Stürmer Adria Muñoz. Zusammen mit der VARTA AG, die als starker Partner des SK Rapid großen Wert auf die Entwicklung des grün-weißen Nachwuchs legt, wurde dieses einzigartige, dreitägige Turnier zum 9. Mal in Hütteldorf ausgetragen. In den letzten Jahren hat es sich als einer renommiertesten Veranstaltung der europäischen Fußballjugend etabliert.

Der finale Sonntag begann mit dem Aufeinandertreffen des SK Rapid und Juventus Turin. Die beiden Rekordmeister kämpften um die Plätze fünf und sechs. Zeitgleich duellierte sich der SK Sturm mit dem FK Austria Wien um die letzten Ränge beim 9. int. SK Rapid U15 VARTA-Turnier. Die Grazer konnten sich mit 3:2 durchsetzen und landeten auf Platz sieben. Die Wiener Austria holte keinen einzigen Punkt und fand sich so am Tabellenende wieder. Im Spiel um Platz fünf ging Juventus Turin schon früh gegen die U15 des SK Rapid in Führung, die jedoch prompt zurückschlug. Kaan Tesneli setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durch, bediente Kerem Ayhan, der aus kurzer Distanz das 1:1 erzielte. Den spielerisch schönsten Angriff im Duell der Rekordmeister verbuchten ebenfalls die Hütteldorfer zu Beginn der zweiten Hälfte. Eaden Roka bediente von der rechten Seite Fabian Silber, der mit der Ferse auf Moriz Jerabek weiterleitete, doch den Schuss des Stürmers parierte der Keeper sehenswert. In der Schlussphase der Partie wollten beide Teams das Spiel für sich entscheiden, etwas entgegen dem Spielverlauf traf Juventus Turin zur 2:1-Führung. Die Grün-Weißen wollten noch einmal zurückschlagen, doch mehr als ein Lattenkopfball eine Minute vor Schluss war nicht mehr drinnen. Die Italiener beendeten das Turnier auf Rang fünf, der SK Rapid wurde am Ende Sechster.

Cheftrainer Florian Forster zeigte sich dennoch stolz: „Wir zählen sicherlich zu den zwei bis drei spielerisch stärksten Teams bei diesem top-besetzten Turnier. Gegen solche starken Teams und in diesem Modus entscheiden oft Kleinigkeiten. Abgesehen von dem einen oder anderen individuellen Fehler haben wir spielerisch eine gute Leistung gezeigt.“

Das Spiel um den dritten Platz bestritten Ferencváros Budapest und der FC Flyeralarm Admira. Gegen kampfbetonte Ungarn gerieten die Südstädter schon in der ersten Hälfte in Rückstand. Nach der Pause erhöhten die Gäste aus dem Nachbarland auf 2:0, die Admira konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben und wurde somit am Ende Vierter. Großer Jubel brach bei den vielen mitgereisten ungarischen Fans aus, Ferencváros sicherte sich mit diesem 2:1-Sieg Platz drei.

Es folgte eine erneute Demonstration der Kräfteverhältnisse durch den FC Barcelona. Die Katalanen ließen auch im Finale gegen die Fußballakademie aus Salzburg nichts zu und kombinierten sich souverän zum Turniersieg. Die Partie lief praktisch in beiden Hälften in nur eine Richtung. Eine starke Leistung der Defensive und des Keepers der Salzburger verhinderten eine höhere Niederlage. Ungeschlagen und ohne einem einzigen Gegentor jubelte am Ende der FC Barcelona über den Sieg beim 9. int. SK Rapid U15 VARTA-Turnier.

Nachwuchsleiter Willi Schuldes: „Ein großes Dankeschön an das gesamte Organisationsteam und die Sponsoren für dieses Turnier. Wir haben top Nachwuchsfußball gesehen und mit dem FC Barcelona hat am Ende auch das beste Team ungeschlagen den Pokal geholt. Das große Highlight war sicherlich die Partie zwischen Rapid und Barcelona am Samstag, ein hervorragendes Spiel beider Mannschaften. Schade, dass sich unsere Youngsters unter ihrem Wert geschlagen, dennoch können wir mit dem Auftreten sehr zufrieden sein.“

„Mit dem SK Rapid U15 VARTA-Turnier ermöglicht die VARTA jungen Fußball-Talenten sich international auf hohem Niveau zu messen. Denn wer global erfolgreich sein möchte, sei es in der Wirtschaft oder im Sport, muss internationale Erfahrungen sammeln, denn damit stehen und fallen die Karrierechancen. Mit unserem Engagement wollen wir nicht nur die besten Köpfe in der Wirtschaft und im Technologiebereich, sondern auch die besten sportlichen Talente fördern. Das renommierte Jugend-Turnier, das die VARTA als starker Partner des österreichischen Rekordmeisters Rapid für die Zukunft sichert, war dieses Jahr mit Juventus und FC Barcelona ein Fußballevent der Superlative. Ich gratuliere Barcelona zum verdienten Sieg“, betont Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer der VARTA AG, dessen Herz bekanntlich für Grün-Weiß schlägt.



Bester Spieler des Turniers: Quim Junyent, FC Barcelona

Bester Torhüter des Turniers: Jonas Winkelhofer, Red Bull Fußballakademie

Torschützenkönig: Benjamin Golik, Ferencváros Budapest

Foto: Red Ring Shots