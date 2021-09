Der Wahlausschuss des ÖFB hat sich in seiner heutigen Sitzung einstimmig auf zwei Kandidaten für das Amt des ÖFB-Präsidenten geeinigt: Demnach kommen nur mehr Gerhard Milletich und Roland Schmid als mögliche Nachfolger von Leo Windtner in Frage. Nach einem Hearing der beiden vom Wahlausschuss festgelegten Kandidaten am 11. September wird eine endgültige Entscheidung getroffen.

Stimmberechtigt sind neben den neun Landespräsidenten auch Bundesliga-Aufsichtsratschef Philip Thonhauser.

Gerhard Milletich ist aktuell Präsident des burgenländischen Fußballverbands. Roland Schmid wiederum wäre im November 2019 beinahe Rapid-Präsident geworden. Schlussendlich musste er sich aber Martin Bruckner knapp geschlagen geben.

von Ligaportal, Foto: SID