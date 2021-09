Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten in Österreich weiter? Die Corona-Fälle und Krankenhaus-Belegungen steigen an, neue Maßnahmen und Einschräkungen sind wohl zu erwarten. So schlägt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein etwa die 1G-Regel für Après-Ski sowie in der Nachtgastronomie vor.

Sollte 1G auch im Fußball eingeführt werden, würde dies grobe Auswirkungen auf den populärsten Sport mit sich bringen. Der burgenländische Fußballverband schilderte in einem Mail, das am vergangenen Freitag an alle Klubs des Bundeslandes geschickt worden war, mögliche Konsequenzen durch 1G.

„Falls die 1G-Regel auch bei den Sportveranstaltungen Gültigkeit haben sollte und es dürfen nur mehr vollimmunisierte Kicker an den Spielen teilnehmen, sollte schon jetzt jenen Spielern, die noch nicht geimpft sind, bewusst gemacht werden, dass diese dann nicht mehr am Trainings- und Meisterschaftsbetrieb teilnehmen dürfen", hieß es darin etwa. Demnach könnten alle impfunwilligen Spieler sowie Zuschauer, Funktionäre und Betreuer vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.