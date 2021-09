Ein spannendes Duell um Sascha Horvath lieferten sich der LASK und Rapid Wien im Finish der abgelaufenen Transferperiode. Schlussendlich entschied sich der 25-Jährige für einen Wechsel nach Oberösterreich und gegen eine Rückkehr nach Wien, wo er allerdings ein Jahrzehnt für die Wiener Austria aktiv war.

Gegenüber der Kronen Zeitung schildert Horvath, warum er sich für den LASK entschieden hat: "Ich hatte bei den Gesprächen mit Coach Thalhammer sofort ein super Gefühl. Das war der Ausschlag – zudem kenne ich fast das ganze Team", begründet der gebürtige Wiener.

Letztlich ermöglichte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400.000 Euro den Transfer von Horvath zum LASK. "Der LASK hat sich intensiv um mich bemüht und ist mir gegenüber von Beginn an mit großer Wertschätzung begegnet. Das familiäre Umfeld, das ich schon in den ersten Gesprächen spüren durfte, gefällt mir sehr", sagte Horvath bei seiner Vorstellung.

Bereits am kommenden Sonntag (14:30 Uhr) könnte Sascha Horvath sein Debüt im LASK-Trikot feiern - und das ausgerechnet gegen seinen langjährigen Ex-Klub Austria Wien. "Ich brenne darauf", tönt der 25-Jährige.

