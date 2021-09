Sportwetten sind auf der ganzen Welt beliebt. Auch in Österreich boomen die Wetten. Die Zahl der Wettbüros hat sich zwar reduziert, das hat dem Umsatz allerdings keinen Abbruch getan. Es gibt mittlerweile viele Onlinebuchmacher, wo Tipp-Fans ihre Wetten jederzeit abgeben können. Die Betreiber der Onlineplattformen für Sportwetten profitieren sogar von den Schließungen der Wettbüros. Der Umsatz der Onlineanbieter liegt bei etwa 155 Millionen Euro pro Jahr. Besonders beliebt sind alle Wetten rund um den Fußball. Etwa drei Viertel aller Wetten schließen die Wettfreunde auf Spiele der deutschen Bundesliga oder der englischen Premier League ab. Weitere beliebte Sportarten sind Eishockey und Tennis. Der Buchmacherverband gibt an, dass die Tipp-Fans im Schnitt 8 bis 12 Euro pro Wette einsetzen. Die High Roller spielen um Einsätze von über 30 Euro.

Abbildung 1: Überall, wo es sportlichen Wettstreit gibt, gibt es auch Menschen, die auf den Ausgang einer Begegnung setzen. In Österreich boomen Sportwetten mehr denn je. Pixabay © blende12 (CC0 Public Domain)

Sportwetten sind in Österreich legal

In Österreich ist die Sportwette offiziell kein Glücksspiel, im Gegensatz zum Nachbarn Deutschland, wo Sportwetten und Casinospiele unter das Glücksspielgesetz fallen. Einzelne Bundesländer können allerdings die Wettbereiche auch in Österreich beschränken. Das Bundesland Vorarlberg hat beispielsweise Livewetten verboten, weil darin eine höhere Suchtgefahr liegen soll. Denn es ist bei Livewetten möglich, in sehr kurzer Zeit auf mehrere Sportergebnisse zu wetten. Zudem besteht bei Livewetten häufig der Verdacht von Manipulation und Geldwäsche. Das sagen zumindest die Kritiker. Doch Livewetten sind genauso harmlos oder ungefährlich wie andere Wetten auch. Experten, die sich im Vorfeld gut informieren, sehen darin keine Gefahr. Es ist sinnvoll, sich vor dem Einsatz von Geld möglichst gut zu informieren. Wett-Tipps in Österreich: Vorhersagen, Prognosen und Analyse-Experten, die Hintergründe zu einzelnen Wetten zusammentragen, sind dabei sehr hilfreich. Vorarlberg hat als einziges Bundesland Livewetten verboten. Im übrigen Österreich sind die Livewetten erlaubt. Wer in Vorarlberg Echtzeitwetten abschließen möchte, kann dies bei einem Internetanbieter tun. Es gibt keine rechtliche Grundlage, um gegen die Anbieter im Internet vorzugehen.

Abbildung 2: Insbesondere die Wetten auf ausländische LIgaspiele oder die Champions-League sind in Österreich sehr beleibt. Pixabay © besteonlinecasinos (CC0 Public Domain)

Sportwetten in Wien – großer Boom

Wien ist anders. Dort schließen die Wettbüros nicht wie sonst überall im Land. Dort schießen überall neue Wettbüros aus dem Boden. Sie haben einen regen Zulauf zu verzeichnen, denn Glücksspielautomaten sind in der Stadt verboten. Viele Glücksspielkunden wandern zu den Wettbüros ab.

Aber nicht nur die Sportwetten erleben einen großen Boom, sondern auch das Online-Glücksspiel. Die Umsätze bei diesem beliebten Zeitvertreib sind im letzten Jahr enorm gestiegen, nicht zuletzt dank Smartphone-Apps.

Welche Sportwettenanbieter sind seriös?

Die Sportwettenanbieter in Österreich sind meist seriös. Tipp-Fans sollten dennoch auf ein paar Dinge achten, um auf Nummer sicher zu gehen. Der Anbieter sollte eine gültige Lizenz in einem europäischen Land haben. Alle wichtigen Informationen sollten transparent sein. Renommierte Zahlungsmethoden wie Kreditkartenzahlung oder Paypal sind ebenfalls ein Zeichen für Seriosität. Gerade die seriösen Wettanbieter sind große Sportsponsoren und fördern die Entwicklung des Sports in Österreich.

Welche Vorteile haben Wettanbieter im Internet?

Sportwetten im Internet zu platzieren, beispielsweise auf Spiele der Champions League, hat den großen Vorteil, dass dies rund um die Uhr möglich ist. Es gibt keine Ladenöffnungszeigen, die hier Grenzen setzen. Das ist sehr praktisch für alle, die kein Wettbüro in der Nähe haben oder die zu den normalen Öffnungszeiten keine Zeit haben. Zudem sind online viele Angebote von verschiedenen Buchmachern zu finden und viel leichter vergleichbar. So können Wett-Fans einfach die besten Quoten nutzen und damit für sie günstigere Wetten abschließen.

Wie funktioniert das Online-Wetten?

Im Internet eine Sportwette zu platzieren ist ganz einfach. Zunächst ist dafür ein Buchmacher notwendig, bei dem die Spieler sich ein Konto eröffnen und Guthaben einzahlen. Dann gilt es nur noch die Sportart auszuwählen und die Partie, auf die gesetzt werden soll, und schon kann es losgehen. Die Wetten geben Tipp-Fans einfach auf der Internetseite ab. Im persönlichen Kundenbereich sind alle abgegebenen Wetten aufgelistet. Das erleichtert den Überblick. Inwieweit bei einem Online-Buchmacher Wettsteuer zu zahlen ist, steht immer in den AGB.

Sportwettenboni versüßen das Spiel

Viele Sportwettenportale geben den Nutzern Anreize in Form von Boni. Damit sind Wetten auch ohne Einzahlung möglich. Diese Freiwetten stellen die Anbieter den Spielern zur Verfügung als kleines Dankeschön für ihre Treue. Meist sind die Boni vom Umsatz abhängig, den ein Spieler tätigt. Das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Es ist ratsam, sich schon im Vorfeld über diese Bedingungen zu informieren.

Abbildung 3: In Österreich sind auf alle Wettgewinne Steuern in Höhe von 2 Prozent zu zahlen. Pixabay © besteonlinecasinos (CC0 Public Domain)

Sind Steuern auf die Gewinne zu zahlen?

In Österreich sind auf alle Wettgewinne 2 Prozent Steuern zu zahlen. Diese Steuer zahlt normalerweise der Wett-Fan selbst. Der Anbieter zieht diesen Betrag bereits automatisch vom Gewinn ab, sodass das alles ganz ohne große Bürokratie abläuft. Einige Anbieter werben damit, die Steuerlast für den Kunden zu übernehmen. Sie ziehen dann im Gewinnfall keine zwei Prozent ab. Von der Wettsteuer kann sich niemand befreien lassen. An diese Gesetze müssen sich alle Wettanbieter und -spieler halten.