Am Freitag feiert Andreas Herzog seinen 53. Geburtstag. Einen Tag später gastiert er mit der Admira im Rahmen der 7. Runde in der ADMIRAL Bundesliga bei seinem Herzensklub Rapid Wien. Ein ganz besonderes Spiel für Herzog, der von 1984 bis 1992 sowie von Jänner 2002 bis Juli 2003 für die Hütteldorfer spielte. Nun fordert er erstmals als Trainer seinen Ex-Klub heraus.

Andreas Herzog über Rapid: "Es ist ein Gegner, der Möglichkeiten zulässt"

"Klar habe ich die längste Zeit meiner Karriere in grün-weiß gespielt, sei es bei Rapid oder Werder Bremen. Die Farben sind daher bei mir tief verwurzelt, aber ich bin Trainer des FC Flyeralarm Admira und möchte mit meinen Jungs am Samstag mit einer guten Leistung das bestmögliche Ergebnis erzielen", stellt Herzog in einem Interview auf der Vereinsseite der Admira klar.

Nach sechs Runden haben die Niederösterreicher fünf Punkte auf dem Konto. Geht es nach Andreas Herzog, hätte diese Ausbeute durchaus höher ausfallen können: "Grundsätzlich hätte ich mir erhofft, dass wir ein paar Punkte mehr am Konto haben, aber das müssen wir uns eben in den nächsten Spielen erarbeiten", weiß Herzog, dem die Arbeit bei der Admira viel Spaß bereitet: "Mir war von Anfang an klar, dass es eine sehr interessante, aber auch schwierige Aufgabe wird. Es sind sehr viele junge Spieler mit großem Potenzial in der Mannschaft. Die Jungs sind aber noch ausbaufähig. Ich glaube, dass man gegen Sturm Graz vor allem in der zweiten Hälfte zum ersten Mal gesehen hat, was alles möglich ist. Es gibt bei uns Phasen, wo wir eine Partie gewinnen, aber auch Situationen, wo wir zu offen sind und ein Match verlieren können. Da gilt es die richtige Balance zu finden."

In der Länderspielpause habe es bei der Admira vor allem "in punkto Fitness ein paar intensivere Einheiten" gegeben, verrät Herzog. "Seit dieser Woche läuft die Vorbereitung auf Rapid. Wir wissen, dass uns ein sehr guter Gegner erwartet. Es ist aber auch ein Gegner, der Möglichkeiten zulässt. Da müssen wir in den richtigen Situationen eiskalt zuschlagen – dann haben wir auch auswärts gegen Rapid eine Chance", ist der Admira-Trainer überzeugt.

Das große Ziel von Herzog für das Spiel gegen Rapid: "Mein großes Ziel ist zumindest ein Punkt zu holen – das wäre auch für den Geburtstag eine schöne Geschichte."

von Ligaportal, Foto: IMAGO / Pius Koller