Thierno Ballo: „Kann sein, dass es im Erwachsenen-Bereich nicht einfach wird"

"Hier gibt’s viel Konkurrenz", betont Ballo im Gespräch mit der Kronen Zeitung, "aber ich will in die Startelf", stellt der Neo-Rapidler klar. Beim FC Chelsea lief der flinke Offensivspieler für die U23-Mannschaft auf. Nun soll der in der Elfenbeinküste geborene Ballo seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball machen: „Kann sein, dass es im Erwachsenen-Bereich nicht einfach wird, aber ich werde Gas geben, will immer zeigen, dass ich bereit bin", sagt der 19-Jährige.

Ballo kann in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Als Zehner habe er "bisher am öftesten gespielt", betont er. Außerdem kann er als Achter oder auf beiden Seiten am Flügel wirbeln.