Nach der Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Auswärtsspiel weiter. Das Team von Trainer Matthias Jaissle trifft am kommenden Samstag, den 11. September ab 17 Uhr am Innsbrucker Tivoli im Westderby auf die WSG Tirol.

Matthias Jaissle versichert: „Mit der Champions League beschäftigen wir uns erst danach"

Die Bullen wollen ihre fulminante Siegesserie von neun Pflichtspielerfolgen am Stück fortsetzen: „Natürlich wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen – aber wir wissen, dass die Tiroler nicht so einfach zu schlagen sind. Wir werden sie sicher nicht unterschätzen. Und wir legen unseren Fokus zu 100 Prozent auf das Spiel in Innsbruck", betont Matthias Jaissle.

Das bevorstehende Auftaktspiel in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Sevilla (Dienstag, 18:45 Uhr) sei noch kein großes Thema: „Mit der Champions League beschäftigen wir uns erst danach", stellt der Salzburg-Trainer klar.

Gleich 13 Spieler des FC Red Bull Salzburg waren zuletzt mit ihren Nationalteams unterwegs. Das hat die Vorbereitung auf dieses Spiel durchaus beeinflusst, wie Jaissle ausführt: „Wir hatten viele Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Deshalb kann man personell noch nicht viel sagen. Wir müssen jetzt erst einmal die Trainingseindrücke abwarten und mit den Jungs sprechen, wie sie sich fühlen."

Nicolas Seiwald etwa spielte mit Österreichs U21-Team in der EM-Qualifikation. Er sagt vor dem Spiel: „Die WSG Tirol hat in dieser Saison zwar noch nicht gewonnen, war aber andererseits wiederum nur sehr schwer zu schlagen. Wir haben im letzten Duell in Innsbruck gesehen, wie schwierig es sein kann, wenn wir nicht voll bei der Sache sind. Diesmal wollen wir es aber besser machen und an unseren Lauf vor der Länderspielpause anschließen.“

Der FC Red Bull Salzburg gewann zum vierten Mal in Folge die ersten sechs Bundesliga-Spiele – als erstes Team. Insgesamt konnte Salzburg die ersten sechs Spiele einer Meisterschaft schon fünf Mal für sich entscheiden.

Die Roten Bullen feierten zehn Bundesliga-Siege en suite. Eine längere Siegesserie hatte der Serienmeister zuletzt zwischen Mai und September 2019 (damals elf).

Ulmer & Co. gewannen die vergangenen sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga. Damit fehlt den Salzburgern nur noch ein Sieg auf den Klubrekord aus dem Jahr 2011 (damals sieben BL-Auswärtssiege in Folge).

Matthias Jaissle ist erst der zweite Trainer des FC Red Bull Salzburg, der seine ersten neun Pflichtspiele allesamt gewann. Vor ihm gelang dies nur seinem Vorgänger Jesse Marsch – mehr noch keinem.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal