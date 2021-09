Der TSV Hartberg trifft am morgigen Samstag in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf den WAC. Die Oststeirer wollen nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie endlich wieder voll anschreiben. Die Kärntner wiederum konnten nach dem Fehlstart zuletzt zwei Siege en suite bejubeln und befinden sich stark im Aufwind.

Kurt Russ: "Wir fahren nach Wolfsberg um dort Zählbares mitzunehmen"

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ meint vor dem Spiel: „Das Samstag-Spiel beim WAC wird mit Sicherheit eine schwere Aufgabe für uns. Die Kärntner haben jetzt zweimal gewonnen, sind gut drauf und haben vieles richtig gemacht. Wir haben gegen Salzburg knapp verloren. Es wäre auf jeden Fall mehr drinnen gewesen. Wir fahren nach Wolfsberg um dort Zählbares mitzunehmen. Wir haben eine Top-Trainingswoche gehabt, trainieren gut und haben auch drei neue Spieler bekommen, wenn man Belakovic mit einbezieht. Es gilt die Trainingsleistungen abzurufen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir zumindest mit einem Punkt nach Haus fahren.“

Abwehrspieler Thomas Kofler betont: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel am Wochenende und wollen nach der Länderspielpause wieder voll durchstarten. Es wird kein leichtes Spiel, wir sind aber super auf die gegnerische Mannschaft eingestellt und sind extrem heiß darauf, auswärts die drei Punkte einzufahren!“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller